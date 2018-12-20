Кабмин объявил выговор первому замглавы Гослекслужбы

Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Выговор объявлен за превышение служебных полномочий

Кабинет министров объявил выговор первому заместителю председателя Гослекслужбы Владиславу Цилыне. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает РБК-Украина.

Выговор объявлен за превышение служебных полномочий. В частности, Цилына принимал необоснованные решения о запрете вакцин.

"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 7 части второй статьи 65 закона Украины "О государственной службе" (превышение служебных полномочий, если оно не содержит состава преступления или административного правонарушения), объявить выговор первому заместителю председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками Цилыне Владиславу Владимировичу", - говорится в распоряжении.

В Минздраве отметили, что из-за действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации украинцев. Публикации таких распоряжений привели к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации. Это поставило под угрозу национальную безопасность и негативно повлияло на эпидемическую ситуацию в Украине.

Напомним, в сентябре Кабинет министров отстранил руководство Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и инициировал дисциплинарное производство.

Ведомство только в 2018 году неоднократно принимало необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

В частности, председатель Наталья Гудзь и ее первый заместитель Владислав Цилына выносили эти запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов. В Минздраве подчеркнули, что они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.