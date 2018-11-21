Кабмин уволил руководителя Гослекслужбы Гудзь

Фото: Наталья Гудзь (фото Гослекслужбы)

Наталью Гудзь уволили после отстранения в сентябре

Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

По словам Супрун, Гудзь уволили в связи с тем, что она принимала решения о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка.

Напомним, украинское правительство отстранило и инициировало дисциплинарное производство в отношении Гудзь 19 сентября.

Сама уже бывший руководитель Гослекслужбы в интервью РБК-Украина заявляла, что закупленные через международных партнеров вакцины в Украине не проверяют на качество.

"В Украине никто не проверяет качество вакцин, которые заходят по международным закупкам. В соответствии с законодательством, все вакцины, которые закупаются таким путем, поступают в Украину, минуя контроль Гослекслужбы. Все остальные препараты проходят полную цепь государственного контроля", - отметила Гудзь.

Она также добавила, что если вакцины и проходят контроль, то в лаборатории, которая подчинена не Гослекслужбе, а Минздраву.