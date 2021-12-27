Кабмін звинуватили в порушенні регламенту при призначенні глави "Гарпоку"

Голова держпідприємства "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко був призначений на посаду Кабінетом міністрів України з грубим порушенням регламенту, що має бути предметом розслідування Національного антикорупційного бюро України.

Про це написав голова правління "Хмельнинцкобленерго" Валерій Гапонов у Facebook .

За його словами, на засіданні Кабміну 9 грудня 2021 року було прийнято протокольне рішення доручити Міністерству економіки подати на розгляд Кабміну проект рішення про його призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника ДП "Гарантований покупець".

"Питання про призначення Андрій Пилипенко на засіданні Кабміну 9 грудня 2021 року не піднімалося, не розглядалося, а рішення по ньому - не приймалося", - сказав Гапонов.

При цьому він зазначив, що вже 10 грудня 2021 року на сайті Кабміну було оприлюднено розпорядження від 09.12.2021 №1627-р, яким Пилипенка було призначено в.о. керівника ДП "Гарантований покупець" з 10.12.2021 року.

"Це все не випадкові збіги, а результат добре спланованої злочинної змови Андрія Пилипенка і невстановлених осіб в секретаріаті Кабміну, які оприлюднили документ, який не розглядався, не обговорювався і не приймався на засіданні Кабміну 9 грудня 2021 року", - додав Гапонов.

Він також повідомив, що 19 грудня звернувся до НАБУ із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника Державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою відкрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника Державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, що знаходяться на етапі будівництва станції, а також трейдерів електроенергією.