Кабмін призначив заступника глави Мінцифри

Кабінет міністрів України призначив Людмилу Рабчинську заступником міністра цифрової трансформації України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Відповідна постанова уряду була опублікована 18 березня 2020 р.

"Призначити Рабчинську Людмилу Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, раніше уряд призначив першим заступником міністра охорони здоров'я Ірину Микичак, заступником міністру Кабміну - Геннадія Заболотного та державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексія Перевезенцева.

Крім того, 4 березня Верховна рада призначила новий склад уряду. Таким чином, Михайло Федоров очолив Міністерство цифрової трансформації.

Додамо, що 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.