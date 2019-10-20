Кабмін призначив т.в.о. голови НАЗК

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Кабінету міністрів.

Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну, йдеться на сайті Кабміну.

Новак була народним депутатом України VII і VIII скликань. Також обіймала посаду начальника відділу з питань бюджету та соціально - економічного розвитку в Київраді.

Нагадаємо, Кабмін на своєму засіданні погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня спростив призначення субсидій окремими категоріями. Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, а також українцям старше 60 років.