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Кабмін призначив тимчасового главу ДАБІ

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 17:56
Кабмін призначив тимчасового главу ДАБІ
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Ним стала Ірина Король.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан в Facebook.

Зазначимо, Король займала посаду заступника директора департаменту - начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ.

Рішення про її призначення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 26 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня на позачерговому засіданні Кабмін визнав таким, що втратив чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови ДАБІ Богданом Федоренко.

Крім того, на початку травня Юрія Васильченко звільнили з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції через два місяці після призначення на цей пост. До цього він обіймав посаду начальника інспекції відділу з питань обстеження і паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації.

Примітно, що через два дні після призначення Васильченко на пост глави ДАБІ президент Володимир Зеленський анонсував її ліквідацію. Він також заявив, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".

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