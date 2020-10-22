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Кабмін ухвалив кадрові рішення в органах містобудування

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 18:14
Кабмін ухвалив кадрові рішення в органах містобудування
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 22 жовтня ухвалив кадрові рішення в органах галузі містобудування. Уряд відсторонив голів двох відомств.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

На сьогоднішньому засіданні уряд вирішив відсторонити Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади керівника Державної сервісної служби містобудування України.

Крім того, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило чинність.

Зазначимо, сьогодні РБК-Україна стало відомо, що уряд збирається на позачергове засідання. Однак питання, які планували розглянути, не були відомі.

Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні уряд змінив голову Державної митної служби.

Також РБК-Україна писало, що на засіданні 9 жовтня Кабмін ухвалив ряд кадрових рішень, серед яких було призначення держсекретаря Міністерства енергетики України.

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