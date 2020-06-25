Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти

Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки. Таке рішення уряд прийняв на засіданні.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

"У нас відбувається призначення заступника міністра освіти і науки України та покладання виконання обов'язків на Сергія Шкарлета. Спасибі Любомирі Мандзій за тягар, який вона несла з честю і гідністю", - сказав прем'єр-міністр.

Відзначимо, Шкарлет обіймав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а у 2015 - балотувався від "Блоку Петра Порошенка".

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні 15 червня, після чого в політсилі збиралися порахувати голоси підтримки.

Як писало РБК-Україна, 17 червня глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що на цей час не вистачає голосів для призначення Шкарлета міністром освіти, через що парламент може не розглядати його призначення на тому сесійному тижні.