ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд призначив нового замміністра енергетики

Новини » Політика     04.11.2019 - 14:25
Уряд призначив нового замміністра енергетики
Фото: Сергій Масліченко (facebook.com greencubator)

Новий замміністра раніше працював в ЄБРР

Кабінет міністрів України призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекоенерго.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні 3 листопада.

"На засіданні 3 листопада уряд схвалив низку кадрових рішень. Зокрема, призначив Масліченка Сергія Олександровича заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Уряд також оголосив конкурси на посади державних секретарів, зокрема Мінекоенерго, а також на посаду голови Державної екологічної інспекції", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, що він очолював департамент енергоефективності та зміни клімату Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань України, Польщі та Кавказу.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні у неділю Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства. У ході засідання було прийняте рішення про перейменування ряду міністерств: зокрема, Міністерство екології та природних ресурсів перейменували у Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України.

У Кабміні працюють над законом для вирішення проблеми "довгобудів" Кабмін завтра представить госбюждет-2020
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМинэнерго
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся