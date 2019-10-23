Кабмін призначив нового керівника в "Укрспірт"

Кабінет міністрів України призначив Сергія Блескуна новим виконуючим обов'язки голови "Укрспірту". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова Facebook.

За словами Мілованова, Юрій Лучечко, який до цього обіймав посаду в. про. директора компанії, припинив свої повноваження.

"Чинний виконувач обов'язків припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов'язки. Буде відкрито конкурс", - написав Мілованов.

Нагадаємо, в 2014 році керівник "Укрспірту" Михайло Лабутін був оголошений в розшук за підозрою в розтраті 172,5 млн гривень коштів держпідприємства і ухиленні від сплати податків на суму 28,2 млн грн. В січні 2015 року Лабутін був оголошений у розшук Інтерполом. У 2018 році його затримали в Румунії.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, злочинна організація, до складу якої входив Лабутін, планувала терористичні атаки на держустанови.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді пропонують встановити мораторій на стягнення боргів з ДП "Укрспірт". 22 жовтня в Раді був зареєстрований відповідний законопроект №9222.