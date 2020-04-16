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Кабмін призначив нового в.о. міністра енергетики

Новини » Економіка     16.04.2020 - 17:22
Кабмін призначив нового в.о. міністра енергетики
Фото: Ольга Буславец (pravda.com.ua)

Міністерство очолюватиме Ольга Буславець

Кабмінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Ольга Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра.

"Це було єдине питання порядку денного", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, 30 березня питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній раді. Як заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, з цього питання прийшов лист від президента Володимира Зеленського.

У той же день Рада не змогла з першого разу призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. Їх кандидатуты були підтримані у Верховній раді ввечері в той же день.

Відзначимо, 29 березня фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Зокрема, народним депутатам представили кандидата на пост міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - Ольгу Буславець, яка очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

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