Кабмін призначив нового голову Податкової

Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка новим головою Державної податкової служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко Telegram.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

До цього Любченко з 2015 року обіймав посаду радника голови Державної фіскальної служби, а також першого віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг". У період з 1999 по 2003 року він був першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, з 2003 по 2005 роки був керівником Податкової інспекції у Черкаській області, після чого зайняв посаду заступника голови Кіровоградської ОДА. З 2009 по 2011 року обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2015 році претендував на посаду глави Державної фіскальної служби.

Раніше РБК-Україна писало, що на посаду нового глави Податкової служби України претендують шість кандидатів. Серед них фігурували Микола Катеринчук, Василь Потяг, Герман Андес, який давно працює в Фіскальної службі, Єлизавета Рошуорова, Дмитро Іванов і Дмитро Олексієнко.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону "Про державну службу".

Також уряд дозволив призначити главу податкової без конкурсу і уповноважив першого заступника міністра фінансів провести співбесіду з кандидатами.