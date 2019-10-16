Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку

Кабінет міністрів України призначив Валентина Петрова новим головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято ряд інших кадрових рішень:

Станіслав Ковалевський - заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;

Юлія Бєлова - заступник голови Фонду державного майна;

Тарас Єлейко - заступник голови Фонду державного майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс президента подав уряду на узгодження кандидатури на трьох глав обладміністрацій. Зокрема, у президента пропонують призначити на посаду голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, Сумської ОДА - Сергія Леонова, Чернігівської ОДА - Андрія Прокопенка.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів скасував рішення про виведення Калуської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з державної власності. Відзначимо, рішення про передачу ТЕЦ місцевій громаді було прийнято таємно на засіданні уряду Володимира Гройсмана у травні.