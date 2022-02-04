ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін призначив в.о. директора "Школи супергероїв": хто отримав крісло

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 15:07
Кабмін призначив в.о. директора "Школи супергероїв": хто отримав крісло Фото: в. о. директора "Школи супергероїв" Євгенія Смірнова (facebook/EuheniyaSmirnova)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів виконуючого обов'язки директора "Школи супергероїв". Нею стала Смірнова Євгенія Ігорівна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

"Призначити Смірнову Євгенію Ігорівну виконуючою обов’язки директора державної установи "Школа супергероїв" до призначення в установленому порядку директора зазначеної установи", - йдеться в документів.

Як повідомив глава МОН Сергій Шкарлет, найближчим часом буде забезпечено повноцінне функціонування цієї школи, в якій навчатимуться діти, що перебувають на довготривалому лікуванні в медзакладах.

Наразі ж в обласних лікарнях уже функціонує сім відповідних освітніх осередків.

Що таке "Школа супергероїв"

В Україні впроваджена нова модель під назвою "Школа супергероїв" для забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в лікарнях.

Як правило, мова йде про дітей, у яких є онкологічні захворювання, СНІД, які вимагають постійного гемодіалізу, чекають на операції, знаходяться в опікових центрах і психіатричних лікарнях тощо.

Нагадаємо, рішення про створення так званої "Школи супергероїв" Кабмін ухвалив ще восени минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України школа
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США