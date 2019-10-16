Кабмін призначив в. о. директора Одеського порту

Кабінет міністрів України на засіданні 16 жовтня призначив нового в.о. директора Одеського морського торгового порту. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд тимчасово поклав виконання обов'язків директора Одеського порту на Олексія Мяськовського.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, а також до 17 жовтня продовжив терміни конкурсів на голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та до 22 жовтня - Укрінфрапроекту.

Нагадаємо, колишнього директора Одеського порту звільнили минулого тижня. Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, підставою для звільнення Ігоря Ткачука стало перезавантаження портів та повне оновлення менеджменту.

До цього Криклій звільнив керівників Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів. Зокрема, їх діяльність була визнана такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту.