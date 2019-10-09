Звільнили керівників Українського Дунайського пароплавства та Одеського порту

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Накази про звільнення підписали 8 жовтня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази щодо припинення повноважень Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" та Ігоря Ткачука на посаді начальника Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Зазначається, що Чалий таТкачук звільнені з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення - пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).

Криклій також заявив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази про звільнення керівників Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів. Зокрема, діяльність керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" назвали такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі.

РБК-Україна повідомляло, що Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим.