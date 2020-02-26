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Кабмін призначив нового заступника міністра економіки

Новини » Політика     26.02.2020 - 22:19
Кабмін призначив нового заступника міністра економіки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сергій Глущенко буде відповідати за координацію аграрного спрямування

Кабінет міністрів призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Мінекономіки Тимофія Мілованова Facebook.

За його словами, відповідне рішення Кабмін ухвалив сьогодні, 26 лютого.

"В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідати за спрямування і координацію діяльності у напрямку агро. Детальний перелік повноважень опублікуємо після його затвердження", - написав Милованов.

До призначення Глущенко з 2015 по 2016 рік обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 лютого президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова. До поточного призначення він обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

Також повідомлялося, що Зеленський повідомив, що зустрічався з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпко з приводу роботи в уряді. Раніше повідомлялося, що Тігіпко може бути призначений прем'єр-міністром України.

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