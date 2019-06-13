Кабмін призначив главу нового оператора ринку електроенергії

Кабінет міністрів призначив Володимира Євдокимова директором державного підприємства "Оператор ринку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 12 червня № 398-р.

Нагадаємо, в червні Кабінет міністрів створив на базі "Енергоринку" два державних підприємства для роботи у новій моделі оптового ринку електроенергії.

Також Кабмін затвердив розділовий баланс виділення ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець" станом на 31 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав спеціальні зобов'язання (ПСО) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року. Також законопроектом пропонується відновити "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.