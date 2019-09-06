Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів

У п'ятницю, 6 вересня, Кабінет міністрів України призначив 11 нових заступників своїм міністрам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кабміну.

Зазначається, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-торгового представника України Тараса Качку.

По одному заступнику отримали:

міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - заступник Олександр Терещенко;

міністр фінансів - заступник Геннадій Пліс;

міністр розвитку громад і територій - заступник Едуард Кругляк.

За два нових заступника отримали:

міністр освіти і науки - заступниками будуть Петро Коржевський і Єгор Стадний;

міністр соціальної політики - заступниками будуть Олег Коваль та Сергій Ніжинський.

Також повідомляється, що заступника повинен отримати віце-прем'єр-міністр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров. Його заступником став Олексій Вискуб.

Нагадаємо, раніше Кабмін звільнив 36 заступників міністрів з 12 міністерств. У їх числі Уляна Супрун.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін схвалив рішення про остаточне скасування паперового документообігу і перехід на електронний. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу.