Кабмін направив понад 2 млрд гривень на дороги

Кабінет міністрів України направив додатково понад 2,014 млрд гривень на розвиток автомобільних доріг державного значення. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 14 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін направив залишок коштів Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") в сумі 1,920 млрд гривень і нерозподілені витрати цього року в розмірі 94,142 млн гривень на розвиток автодоріг загального користування державного значення.

Пояснювальна записка свідчить, що на продовження поточного середнього ремонту автодороги Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь за маршрутом Запоріжжя-Маріуполь пропонується додатково спрямувати понад 1,240 млрд гривень, на ремонт дороги Дніпро-Миколаїв (в Дніпропетровській обл.) у 2019 році - 400 млн гривень.

Крім того, пропонується перерозподілити кошти і збільшити фінансування ряду об'єктів: у Закарпатській області - поточний ремонт автодороги Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів (100 млн гривень), в Івано-Франківській області - поточний ремонт автодороги Снятин-Тязів (100 млн гривень), у Кіровоградській області - поточний ремонт автодороги Полтава-Олександрія (30 млн гривень), у Хмельницькій області - капітальний і поточний середній ремонт автодороги Житомир-Чернівці (174,204 млн гривень).

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів схвалив стратегію відновлення місцевих доріг. Глава уряду Володимир Гройсман зазначав, що державне підприємство автомобільних доріг "Укравтодор" розробило відповідну програму фінансування відновлення цих доріг.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів вжити заходів для підвищення якості доріг у країні.