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Кабмін схвалив стратегію відновлення місцевих доріг

Новини » Економіка    05.07.2019 - 13:51
Кабмін схвалив стратегію відновлення місцевих доріг
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну програму фінансування розробив "Укравтодор"

Кабінет міністрів України в ході засіданні 5 липня схвалив стратегію відновлення місцевих доріг. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, державне підприємство автомобільних доріг "Укравтодор" розробило відповідну програму фінансування відновлення цих доріг.

"Я пропоную затвердити стратегію... Приймається?.. Працюємо далі", - заявив глава Кабміну.

Так, розбудову доріг місцевого значення планується здійснювати з використанням технологій цементнобетонного покриття, яке виробляється в Україні, вже з наступного будівельного сезону.

"Є питання доріг між райцентрами - це дороги місцевого значення. Десятиліттями вони взагалі не ремонтувалися. Щороку їх трохи латають, але це вже не допомагає. Ми ухвалили рішення створити програму відновлення саме цих доріг і сьогодні схвалюємо рішення. Ми поєднуємо обласні центри якісними дорогами і будемо єднати якісними дорогами районні центри. З наступного будівельного сезону - продовжимо будувати обласні центри і підемо на рівень нижче - районні дороги", - сказав глава Кабміну.

Зазначимо, стратегію відновлення територіальних автомобільних доріг представив керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

Нагадаємо, на початку засідання Кабміну Гройсман заявив, що уряд прийме програму відновлення місцевих доріг.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні підвищили вимоги до якості асфальту: так, нові будівельні норми містять рекомендаційну вимогу - застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас.

Підкреслимо також, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій.

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