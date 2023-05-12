Кабмин предоставил полицейским новые полномочия

Правительство Украины внесло изменения в положение о Нацполиции, согласно которому правоохранителям предоставляют новые полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, теперь полицейские смогут проводить во взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией, пограничниками, СБУ и специальной службой транспорта борьбу с диверсантами и незаконными военизированными формированиями.
При этом Нацполиция получила возможность помогать Госпогранслужбе обнаруживать каналы незаконного пересечения границы, перемещение оружия и боеприпасов.
Мельничук отметил, что полицейские также смогут контролировать поступления в госбюджет платежей в рамках админштрафов и других санкций, а также обеспечивать и осуществлять меры правового режима военного положения.
Напомним, ранее стало известно, что вчера, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования правопорядка. Он касается деятельности правоохранителей в Украине.
Также мы писали, что в марте 2022 года Рада приняла закон, который расширяет полномочия украинских полицейских в условиях военного положения.
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