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Кабмин предоставил полицейским новые полномочия

Фото: Кабмин предоставил полицейским новые полномочия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины внесло изменения в положение о Нацполиции, согласно которому правоохранителям предоставляют новые полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, теперь полицейские смогут проводить во взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией, пограничниками, СБУ и специальной службой транспорта борьбу с диверсантами и незаконными военизированными формированиями.

При этом Нацполиция получила возможность помогать Госпогранслужбе обнаруживать каналы незаконного пересечения границы, перемещение оружия и боеприпасов.

Мельничук отметил, что полицейские также смогут контролировать поступления в госбюджет платежей в рамках админштрафов и других санкций, а также обеспечивать и осуществлять меры правового режима военного положения.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования правопорядка. Он касается деятельности правоохранителей в Украине.

Также мы писали, что в марте 2022 года Рада приняла закон, который расширяет полномочия украинских полицейских в условиях военного положения.

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