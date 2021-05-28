Кабмін і наглядову раду "Нафтогазу" закликали дбати про результати роботи компанії

"І уряд, як головний акціонер "Нафтогазу", і наглядова рада НАКу повинні дбати, перш за все, про результати роботи компанії. Шмигаль пообіцяв прозорі конкурси для відбору наглядової ради та голови "Нафтогазу". І поки цього немає, по-моєму, треба уникнути конфлікту голови Тимчасової наглядової ради з його "дорожньою картою" з прем'єр-міністром або головою правління. Адже на кону - інтереси держави. І жодна зі сторін не повинна ігнорувати іншу, або примушуючи ту, або іншу сторону до дій, які суперечать або статуту НАКу, або здоровому глузду", - пише Сергій Руденко.

Він переконаний, Україні потрібна система корпоративного управління в державних компаніях, інакше виникатиме спокуса керувати ними в ручному режимі. Але це не позбавляє той же уряд права розпоряджатися ними.

"Більше того - саме Кабмін повинен ставити перед менеджментом компаній стратегічні цілі, так як уряд - головний акціонер. А наглядова рада має контролювати виконання цих стратегічних цілей. У будь-якому випадку уряд, члени наглядової ради і голова правління того ж "Нафтогазу" повинні працювати на єдиний результат - забезпечення ефективності роботи компанії", - вважає Руденко.

Він також наголосив на важливості того, щоб в Україні збільшувався обсяг видобутку газу, і щоб держава дбала про розвиток нафтогазовидобувного комплексу.

"Я хочу, щоб робота державної компанії, де є високооплачуваний менеджмент і наглядова рада, була успішною. Принаймні, для цього й існують управлінці. Я хочу, зрештою, щоб Україна стала багатою державою. Корупція і сумнівні схеми повинні бути подолані. Особливо в держкомпаніях. Більше прозорості та зрозумілості у використанні державних, а значить - наших з вами грошей", - резюмував Руденко.