Кабмін змінив пропорції розподілу ЄСВ

Кабінет міністрів України змінив пропорції розподілу єдиного соціального внеску, ухваливши проект постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 26 листопада 2014 p. № 675". Відповідне рішення уряд схвалив у ході засідання 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, передбачається тимчасово у серпні 2019 року зменшити частку єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з 5,0026 до 0,1321 відсотка, та збільшити її на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, з 9,3759 до 14,2464 відсотка.

Крім того, передбачається встановити з 1 січня 2020 року частку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування на випадок безробіття у розмірі 4,8048 відсотка, а на загальнообов'язкове державне соцстрахування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 9,5727 відсотка.

Вказано, що реалізація акту не потребуватиме додаткових фінансових чи інших витрат із держбюджету.

Так, за розрахунками Фонду соціального страхування, станом на 01.07.2019 року заборгованість з виплати матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності склала 1 452,8 млн гривень, у тому числі прострочена заборгованість - 898,6 млн гривень, поточна - 554,2 млн гривень.

У записці вказано, що тимчасовий перерозподіл пропорцій з 9,3759 до 14,2464 відсотка на користь загальнообов'язкового державного соцстрахування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві дозволить додатково спрямувати до бюджету Фонду соцстрахування 1 млрд гривень.

А встановлення з 1 січня 2020 року частки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у розмірі 9,5727 відсотка дозволить додатково отримати надходження до бюджету фонду у 2020 році в сумі близько 600 млн гривень.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабмін затвердив нові пропорції єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тоді уряд підвищив частку єдиного внеску, яка йде на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, з 9,1472% до 9,3759%. Відповідно частку внеску, яка направляється на страхування на випадок безробіття, знизили з 5,2313% до 5,0026%.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що законопроект про реформу єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка передбачає регресивну шкалу ставок, ще узгоджують з бізнесом.