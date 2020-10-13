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Кабмін змінив підхід до формування медбригад під час лікування COVID-19

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 11:43
Кабмін змінив підхід до формування медбригад під час лікування COVID-19
Фото: лікарі (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України змінив підхід до формування медичних бригад під час лікування коронавірусу. Їх тепер можна наповнювати лікарями-пульмонологами, інфекціоністами, терапевтами та педіатрами.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Цією постановою також впроваджуються коригувальні коефіцієнти для розрахунку вартості послуги.

"Ми змінили підхід до формування наших бригад, які надають допомогу в умовах стаціонарного лікування", - сказала вона.

Вона також розповіла, що залежно від того, в якій кількості надається допомога пацієнтам однією командою, розроблено відповідні коефіцієнти.

"Вони діляться на чотири види залежно від кількості пацієнтів - від одного до 20 пацієнтів на місяць на команду, від 21 до 40, від 41 до 60, понад 61 пацієнт", - додала Садов'як.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я буде закуповувати лікарський препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19.

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