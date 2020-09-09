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Кабмін спростив ввезення чотирьох ліків проти коронавірусу

Київ, Середа 09 вересня 2020 14:45
Кабмін спростив ввезення чотирьох ліків проти коронавірусу
Фото: пробірка з написом "коронавірус" (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу. Від обкладення податком на додану вартість будуть звільнені ліки Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Також від податків звільняються послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж, проведення монтажних робіт, придбання витратних матеріалів для систем кисневого постачання.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я буде закуповувати лікарський препарат "Ремдесивір" для лікування COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні з квітня відсоток летальності від коронавірусу знизився на 30%.

Крім цього, за минулу добу в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю людей, які одужали від коронавірусу - вилікувалися 1157 пацієнтів.

Зазначимо, всього за минулу добу в країні підтвердили 2551 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 143 тисячі чоловік.

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