Кабмін ініціює зміни до правил відбору на Євробачення

Кабмін просить Раду прийняти закон про гастролі артистів в Росії

Кабинет министров Украины инициировал внесение изменений в правила национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании Кабмина одобрили правительственное поручение Госкомтелерадио и "Суспільному" усовершенствовать правила отбора представителя Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение" с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс".

Кроме того, Кабмин обращается к Верховной раде с требованием срочно принять закон об особенностях проведения концертной деятельности артистами, которые выступают в Российской Федерации и на оккупированных территориях.

Напомним, ранее член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что после скандала, связанного с ситуацией вокруг MARUV, Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019.

Отметим, накануне группа Freedom-jazz отказалась от участия в Евровидении-2019.