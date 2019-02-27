Гурт KAZKA теж відмовився їхати на Євробачення

Фото: гурт KAZKA (facebook.com/kazka.band)

Це вже третій представник від України, який відмовився від участі в конкурсі

Гурт KAZKA відмовився представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці у Facebook гурту.

Колектив заявив, що їм не потрібна перемога будь-якою ціною, тому відмовили на пропозицію поїхати на конкурс.

"Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення", - йдеться у повідомленні.

Також гурт заявив, що готовий представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо їх оберуть.

Нагадаємо, на національному відборі минулого тижня перемогла MARUV, отримавши максимальну кількість голосів глядачів.

Однак пізніше артистка та НСТУ не підписали договір, унаслідок чого вона була змушена відмовитися від участі у "Євробаченні" у цьому році. Пізніше від участі відмовився колектив Freedom Jazz.

РБК-Україна писало, що у Європейському мовному союзі відреагували на скандал довкола нацвідбору в Україні, заявивши, що кожен мовник несе відповідальність за вибір свого учасника на "Євробачення" у відповідності з правилами.