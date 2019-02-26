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Група Freedom-jazz відмовилася від участі в Євробаченні-2019

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 19:45
Група Freedom-jazz відмовилася від участі в Євробаченні-2019
Фото: Freedom-jazz (УНІАН)

Національна суспільна телерадіокомпанія запропонувала групі представляти Україну на конкурсі

Учасники національного відбору на Євробачення-2019 група Freedom-jazz, яка посіла друге місце, відмовилися представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи, опубліковане в Facebook.

Повідомляється, що Національна громадська телерадіокомпанія України запропонувала групі брати участь у конкурсі, однак пропозицію було відхилено.

"Тільки що ми отримали дзвінок з Національної суспільної телекомпанії України (НОТУ) і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі в "Євробаченні-2019". Зараз, наш Cupidon летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо переговори про концертних турах на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Група Freedom-jazz відмовилася від участі в Євробаченні-2019

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Національна громадська телерадіокомпанія України і співачка MARUV, яка перемогла в національному відборі на Євробачення 2019, не дійшли згоди щодо участі у конкурсі з-за ряду причин.

Раніше в НОТУ заявили, що для того, щоб MARUV могла представити Україну в Тель-Авіві, їй потрібно відмовитися від гастролей в Росії, запланованих на квітень 2019 року.

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