Кабмін ініціював перегляд зарплат топ-менеджерів держкомпаній

Кабінет міністрів України ініціював перегляд зарплат топменеджерів державних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Facebook.

За словами прем'єра, він доручив Міністерству економіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів та наглядових рад.

"Оплата праці повинна бути конкурентною й одночасно справедливою", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем'єр-міністром президент Володимир Зеленський доручив Кабміну врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Президент підкреслив, що в разі, якщо уряду не вдасться врегулювати ситуацію з преміями, за справу візьмуться юристи. Мова йде про премії топменеджерів "Нафтогазу", передбачених за отримання компенсацій від російського "Газпрому".

Раніше Олексій Гончарук заявив, що держслужбовці всіх рівнів повинні отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Додамо, що 11 грудня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що може покинути свою роботу, тому що його не влаштовує зарплата у 29 тис. гривень в місяць. Але вже через місяць Малюська заявив, що поки що не збирається у відставку зі своєї посади.