Кабмін хоче прискорити інфляцію для розігріву економіки

Рівень інфляції в Україні впав до занадто низького рівня. Для підтримки експортерів та розігріву економіки ціни повинні зростати більш швидкими темпами.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав інтерв'ю агентству Укрінформ.

"Що стосується інфляції. Вона пожвавлює економіку, а нам це зараз дуже потрібно. Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало", - сказав він.

За його словами, усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес.

Стосовно рівня інфляції, який дозволить наповнювати державний бюджет, Шмигаль зазначив, що є відповідні макропрогнозники Міністерства економіки (11,6% грудень до грудня, - ред.).

"І тут я не відступлюсь, - це наш збалансований консенсус-прогноз", - сказав він.

За його словами рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде по фактичних результатах року.

"Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та "розігріву" економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7%", - сказав прем’єр.

Зазначимо, згідно з макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2020 році інфляція (грудень до грудня) прискориться до 11,6%.

У липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.