Кабмін хоче врегулювати виплату на поховання працівників служби цивільного захисту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3072 "Про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Проект був зареєстрований у Раді у понеділок, 17 лютого. Наразі його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Зараз стаття передбачає, що у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов’язків членам її сім’ї або особі, яка здійснила її поховання, виплачується допомога на поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка у розмірі, встановленому Кабміном.

Нагадаємо, у квітні 2019 року комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував Верховній раді попереднього скликання поліпшити стандарти поховання в Україні, прийнявши відповідний законопроект № 8248 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання" за основу.

Як писало РБК-Україна, у червні парламент ухвалив у другому читанні законопроект №9217 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу і наругу над місцем поховання захисника суверенітету і територіальної цілісності України і деяких інших осіб".