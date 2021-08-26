Уряд хоче скоротити розрив у зарплатах жінок та чоловіків. Підготовлений план до 2023 року

Міністерство економіки підготовило проект "Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації". Документ повинен схвалити Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, оприлюднений на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, рівень горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, незважаючи на певні позитивні зміни в останні роки, залишається достатньо високим. Як наслідок, розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні, хоч і демонструє упродовж 2020 - першої половини 2021 року тенденцію до скорочення, проте залишається суттєво вищим відповідного показника більшості розвинених країн світу, у тому числі країн Європейського союзу.

Документом пропонується приведення законодавства України у сфері оплати праці у повну відповідність до міжнародних норм та стандартів у цій сфері. Планується розробити проект закону України "щодо рівного винагородження за працю рівної цінності".

Заплановано впровадження Методики гендерно-нейтральної оцінки робіт на основі відповідної методології МОП, з можливістю деталізації результатів для окремих підрозділів підприємств (установ, організацій).

Також планується запровадити розумні співвідношення між винагородженням працівників та керівників державних компаній, установ, організацій.

Крім того, пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до рівня 55% від середньої в економіці.

У плані є пункт щодо впровадження квотного принципу для представлення жінок у керівних органах підприємств (установ, організацій) та у публічній політиці.

Також пропонується заохочувати чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, а також збільшувати частку неоплачуваної хатньої роботи та роботи з догляду.