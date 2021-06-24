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Кабмін хоче підвищити кваліфікацію понад 63 тисяч держслужбовців цього року

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів затвердив обсяги державного замовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців, голів місцевих держадміністрацій та їх заступників, а також представників місцевого самоврядування у 2021 році. Підвищення кваліфікації передбачене для майже 63,5 тисячі службовців.

Про це повідомляє урядовий портал.

Замовлення виконуватиме Національне агентство з питань державної служби.

"Професійний розвиток державних службовців - надзвичайно важливе завдання уряду та міністерства. Рішення дозволить підвищити кваліфікації держслужбовців та, як наслідок, ефективність роботи органів влади та місцевого самоврядування", - зазначив міністр економіки Олексій Любченко.

Вказано, що цьогоріч свою кваліфікацію зможуть підвищити майже 63,5 тисячі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На ці цілі з державного бюджету виділять понад 85,7 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, в уряді наразі готують законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Він має підвищити престиж держслужби.

Нагадаємо, в Україні створюється мережа кваліфікаційних центрів. Такі центри матимуть право видавати сертифікати, які підтверджують професійну кваліфікацію.

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