Кабмін готує нову програму з МВФ: коли вона почне діяти

Кабінет Міністрів готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона почнеться після завершення програми Stand-By.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначив Шмигаль, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.
"Ми хочемо дати старт новим проектам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", - повідомив прем'єр.
За його словами, мова йде і "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про запровадження нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".
Нагадаємо, МВФ в листопаді прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проект держбюджету.