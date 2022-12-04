Финляндия назвала главную причину вступления в НАТО
Российское вторжение в Украину вызвало повышенный уровень безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы послужила ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО,
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По словам министра, ядерные угрозы Москвы оставили Финляндию, которая имеет с Россией общую границу протяженностью около 1300 километров, задуматься о том, как реагировать и откуда заручиться поддержкой в случае такой риторики.
По словам Хаависто, эти опасения были одной из причин, побудивших Финляндию внести исторические изменения в свою политику безопасности и подать заявку в Организацию Североатлантического договора.
Глава МИД также рассказал, что недавние атаки на электроэнергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и лишили простых людей отопления, освещения и работающих канализационных систем, что свидетельствует о том, что Россия ведет тотальную войну против мирных жителей в Украине.
Главный дипломат страны также подтвердил важность ядерной безопасности во время войны и сказал, что серьезная авария на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции будет "одним из худших сценариев, которые могут произойти".
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа без помощи США "недостаточно сильная". Поэтому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал.
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