Финляндия назвала главную причину вступления в НАТО

Российское вторжение в Украину вызвало повышенный уровень безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы послужила ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО,

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo , об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По словам министра, ядерные угрозы Москвы оставили Финляндию, которая имеет с Россией общую границу протяженностью около 1300 километров, задуматься о том, как реагировать и откуда заручиться поддержкой в ​​случае такой риторики.

По словам Хаависто, эти опасения были одной из причин, побудивших Финляндию внести исторические изменения в свою политику безопасности и подать заявку в Организацию Североатлантического договора.

Глава МИД также рассказал, что недавние атаки на электроэнергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и лишили простых людей отопления, освещения и работающих канализационных систем, что свидетельствует о том, что Россия ведет тотальную войну против мирных жителей в Украине.

Главный дипломат страны также подтвердил важность ядерной безопасности во время войны и сказал, что серьезная авария на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции будет "одним из худших сценариев, которые могут произойти".

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа без помощи США "недостаточно сильная". Поэтому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал.

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