Кабмін ще трохи знизив норми споживання газу

Норму споживання знизили до 3,28 кубометра

Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков с 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на одного человека для потребителей без счетчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление.

Согласно решению Кабмина, нормы потребления при наличии газовой плиты и централизованного снабжения горячей воды составят 3,28 кубометра; при наличии плиты и отсутствии газового водонагревателя - 5,39 кубометра; при наличии плиты и газового водонагревателя - 10,49 кубометра.

Напомним, в конце января правительство приняло решение, согласно которому норму потребления газа сократили до 3,29 кубометра.

"Наше взвешенное решение о 3,3 кубометра на человека в месяц было отменено решением суда. Люди получили завышенные в три раза платежки. Мы принимаем новое решение и устанавливаем новую норму - 3,29 кубометров", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева призвал Верховную раду решить проблему с платежками за газ. По его словам, потребителям приписывали пени и штрафы в результате незаконного доначисления в платежках.