Кабмін повинен призначити в "Укрзалізницю" професіоналів, - член ТСК

"Нарешті прибрали цих пройдисвітів, які були частиною злочинного співтовариства, яке довело фактично УЗ до банкрутства. Я сподіваюся, що тепер Кабмін знайде пристойних людей - українців, фахівців, які зможуть за короткий проміжок часу розробити план порятунку цієї компанії, виходу з фактичного банкрутства, приведення в порядок і ми побачимо гідних людей", - заявив він.

Він висловив переконання, що перш за все нові члени наглядової ради повинні чітко вибудувати програму порятунку компанії від затяжної кризи.

"Потім Наглядова рада має розбити цю програму на функції під конкретний менеджмент, знайти цей менеджмент, поставити завдання, визначити KPI. А далі - щокварталу по максимуму контролювати виконання цих показників", - резюмував Бондарєв.

Як відомо, Кабінет міністрів прийняв рішення не продовжувати контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером, а також його членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Таким чином, в Наглядовій раді зараз залишився тільки один член - Адомас Аудіцкас, термін повноважень якого закінчується в 2022 році.