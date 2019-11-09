Кабмін повинен до кінця року розробити закони щодо спрощення роботи ФОП

Кабінет міністрів України до кінця року має розробити законопроекти щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, згідно з підписаним указом президента Володимира Зеленського про проведення реформ щодо зміцнення держави. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

зокрема, уряд має розробити закон про введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"До кінця року очікується розробка урядом проектів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП) та пом'якшення їх відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій", - йдеться у повідомленні Офісу президента

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції відкрило єдиний реєстр підприємців і компаній в повному обсязі. Повний реєстр планується викладати у форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Також РБК-Україна писало, що до Верховної ради планують внести законопроект щодо вдосконалення спрощеного оподаткування для ФОП. Закон має лібералізувати умови віднесення до ФОП першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування.