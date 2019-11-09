ru
ua

Кабмін повинен до кінця року розробити закони щодо спрощення роботи ФОП

Новини » Політика   

Повинен бути розроблений закон про введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП

Кабінет міністрів України до кінця року має розробити законопроекти щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, згідно з підписаним указом президента Володимира Зеленського про проведення реформ щодо зміцнення держави. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

зокрема, уряд має розробити закон про введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"До кінця року очікується розробка урядом проектів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП) та пом'якшення їх відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій", - йдеться у повідомленні Офісу президента

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції відкрило єдиний реєстр підприємців і компаній в повному обсязі. Повний реєстр планується викладати у форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Також РБК-Україна писало, що до Верховної ради планують внести законопроект щодо вдосконалення спрощеного оподаткування для ФОП. Закон має лібералізувати умови віднесення до ФОП першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування.

Сьогодні на заході України можливі дощі РФ вперше в історії відповість за порушення міжнародного права, - Зеркаль
Читати всі новини