RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Уряд денонсував туристичну угоду з СНД через російську агресію

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі туризму та намір уряду України не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД". Через російську агресію участь України недоцільна.

Постанова схвалена під час засідання уряду 23 червня, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, уряд вважає недоцільною подальшу участь України в Угоді про співробітництво в галузі туризму, вчиненій 23 грудня 1993 року в м. Ашгабаті, та Угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненій 30 травня 2012 року в м. Ашгабаті.

"Однією зі сторін згаданих угод виступає уряд Російської Федерації. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, у тому числі, в рамках згаданих угод, у подальшому відсутні", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому Кабмін вирішив денонсувати Угоду про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниСНДугода