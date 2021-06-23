Уряд денонсував туристичну угоду з СНД через російську агресію

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про денонсацію Угоди про співробітництво в галузі туризму та намір уряду України не ставати учасником Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД". Через російську агресію участь України недоцільна.
Постанова схвалена під час засідання уряду 23 червня, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, уряд вважає недоцільною подальшу участь України в Угоді про співробітництво в галузі туризму, вчиненій 23 грудня 1993 року в м. Ашгабаті, та Угоді про Раду з туризму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненій 30 травня 2012 року в м. Ашгабаті.
"Однією зі сторін згаданих угод виступає уряд Російської Федерації. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, у тому числі, в рамках згаданих угод, у подальшому відсутні", - йдеться в документі.
Як повідомляло РБК-Україна, в лютому Кабмін вирішив денонсувати Угоду про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.
Нагадаємо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.