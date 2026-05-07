Кабмин упростил проживание в Украине иностранцев из ВСУ и Нацгвардии

07.05.2026 Чт
2 мин
Изменения касаются военнослужащих Нацгвардии, ВСУ и Госспецтрансслужбы
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВСУ (president gov ua)

МВД Украины обновило правила для иностранцев, которые хотят подписать контракт на военную службу. Теперь они смогут законно находиться в стране даже с просроченными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра МВС Игоря Клименко.

Что изменил Кабмин

Правительство утвердило постановление, которое меняет порядок оформления документов для иностранцев-защитников или тех, кто планирует подписать контракт.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Для них вводится более четкая процедура получения вида на временное проживание.

Что будет с просроченными документами

Отдельно изменения касаются иностранцев, которые только планируют подписать контракт на службу в Украине.

Теперь они смогут легально находиться на территории страны даже в случае просроченных документов или невозможности их обновления.

В МВД пояснили, что такая ситуация может возникать, если для продления документов необходимо обращаться к государству-агрессору.

Еще одно изменение для военных

Кроме того, иностранцев, которые служат в украинских подразделениях, освободят от обязательства декларировать место проживания.

"Их адрес сегодня - там, где они выполняют боевые задания", - объяснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что поддержка иностранцев, которые участвуют в защите Украины, остается обязанностью государства.

Напоминаем, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва считает нецелесообразным проведение трехсторонних мирных переговоров до тех пор, пока Украина не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса.

Отметим, что украинские власти подчеркивают важность получения актуальной информации о гражданах страны, которые находятся в государствах Евросоюза в статусе временной защиты.

