МВД Украины обновило правила для иностранцев, которые хотят подписать контракт на военную службу. Теперь они смогут законно находиться в стране даже с просроченными документами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра МВС Игоря Клименко.
Правительство утвердило постановление, которое меняет порядок оформления документов для иностранцев-защитников или тех, кто планирует подписать контракт.
Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Для них вводится более четкая процедура получения вида на временное проживание.
Отдельно изменения касаются иностранцев, которые только планируют подписать контракт на службу в Украине.
Теперь они смогут легально находиться на территории страны даже в случае просроченных документов или невозможности их обновления.
В МВД пояснили, что такая ситуация может возникать, если для продления документов необходимо обращаться к государству-агрессору.
Кроме того, иностранцев, которые служат в украинских подразделениях, освободят от обязательства декларировать место проживания.
"Их адрес сегодня - там, где они выполняют боевые задания", - объяснили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что поддержка иностранцев, которые участвуют в защите Украины, остается обязанностью государства.
Напоминаем, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва считает нецелесообразным проведение трехсторонних мирных переговоров до тех пор, пока Украина не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса.
Отметим, что украинские власти подчеркивают важность получения актуальной информации о гражданах страны, которые находятся в государствах Евросоюза в статусе временной защиты.