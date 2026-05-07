Кабмин упростил проживание в Украине иностранцев из ВСУ и Нацгвардии

Что изменил Кабмин

Правительство утвердило постановление, которое меняет порядок оформления документов для иностранцев-защитников или тех, кто планирует подписать контракт.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Для них вводится более четкая процедура получения вида на временное проживание.

Что будет с просроченными документами

Отдельно изменения касаются иностранцев, которые только планируют подписать контракт на службу в Украине.

Теперь они смогут легально находиться на территории страны даже в случае просроченных документов или невозможности их обновления.

В МВД пояснили, что такая ситуация может возникать, если для продления документов необходимо обращаться к государству-агрессору.

Еще одно изменение для военных

Кроме того, иностранцев, которые служат в украинских подразделениях, освободят от обязательства декларировать место проживания.

"Их адрес сегодня - там, где они выполняют боевые задания", - объяснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что поддержка иностранцев, которые участвуют в защите Украины, остается обязанностью государства.