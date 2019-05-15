Кабін створив комісію з реорганізації ДФС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення комісії з реорганізації Державної фіскальної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, згідно із законодавством реорганізація або ліквідація міністерств, інших центральних органів виконавчої влади здійснюється, зокрема, шляхом реорганізації.

У зв’язку із зазначеним Кабінет міністрів схвалив:

утворити комісію з реорганізації Державної фіскальної служби;

затвердити головою комісії з реорганізації Олександра Власова - в.о. голови ДФС України;

доручити голові зазначеної комісії: затвердити її персональний склад, здійснити заходи, пов’язані із реорганізацією ДФС та в тримісячний строк поінформувати уряд про результати проведеної роботи.

"Створення комісії дозволить здійснити заходи, необхідні для завершення комплексної реформи Державної фіскальної служби України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 року №85 щодо граничної чисельності органів центральних органів виконавчої влади. Постановою встановлена така гранична чисельність: апарату Державної податкової служби - 1 628 осіб; територіальних органів ДПС - 28 752 осіб. У той же час, у Державній фіскальній службі (ДФС) залишаються працювати: в апараті ДФС - 498 осіб, у територіальних органах – 10 300 осіб.