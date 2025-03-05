Какое украинское оружие интересно Европе: ответ Еврокомиссии

Как отмечается в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина, украинская оборонная промышленность продемонстрировала чрезвычайные возможности адаптации к новым потребностям. Это особенно очевидно в сферах беспилотных систем, включая воздушные, наземные и морские дроны.

"Например, количество БПЛА, наземных и надводных дронов, производимых и используемых ежегодно в Украине, вероятно, выше, чем во всем ЕС вместе взятых, что дает им огромный опыт массового эффекта", - говорится в ответе.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы, поддерживающие беспилотные системы и меры противодействия им, особенно БПЛА, создают чрезвычайно ценную комбинацию знаний для любых вооруженных сил.

Как отмечают в Еврокомиссии, это уникальный опыт, который приобретает украинский ОПК. "ЕС позаботится о том, чтобы украинская промышленность могла опираться на их опыт и станет полноправным участником европейской промышленной базы в этой области", - сообщили в Еврокомиссии.

Украинское оружие

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина построила новый ОПК, который на сегодня имеет способности, которые выросли в 35 раз до 35 млрд долларов в год.

По его словам, за два года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров в 5 раз, противотанкового оружия в 2 раза, боеприпасов в 2,5 раз.