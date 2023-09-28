Какая сумма нужна для восстановления украинской энергетики: ответ "Укрэнерго"

По его словам, "Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на восстановление энергетики Украины.

"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали, думаю, что еще несколько сот миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также отстраивать их в более современном формате", - объяснил он.

Кудрицкий подчеркнул, что эта сумма не включает инвестиций, которые потребуются после освобождения всех украинских территорий, включая Донбасс и Крым. Он не исключает, что, сбегая с захваченных территорий, враг может повредить энергетические объекты.

"Сейчас сложно спрогнозировать, сколько еще ресурса понадобится для того, чтобы восстановить нормальные схемы электроснабжения на деоккупированных территориях Украины, включая Крым", - подчеркнул чиновник.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины. Были небольшие отключения в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.