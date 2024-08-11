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Какая ситуация на границе с Беларусью: что говорят в ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на границе Украины с Беларусью контролируется. Пограничники не фиксируют перемещение техники или войск к украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Непосредственно по границе ситуация неизменна, она полностью контролируема. Но, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию на этом направлении. Скорее всего, для того, чтобы продолжать "подыгрывать" России. Видим обвинения в сторону Украины - это неоднократно уже делалось Лукашенко и всей Беларусью", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что на данный момент рядом с украинской границей пограничники не фиксируем перемещение техники или личного состава белорусских войск.

"Скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы. Возможно, какие-то части будут находиться на направлении границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительные силы не фиксируются", - отметил спикер.

Он добавил, что украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию в Беларуси.

 

 

Что этому предшествовало

Вчера, 10 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы украинские дроны залетели на территории Беларуси. Он утверждал, что белорусская ПВО уничтожила около 10 беспилотников, а остальные полетели в Россию.

Лукашенко пригрозил, что Беларусь не оставит без ответа провокации. После этого он дал приказ направить в приграничные с Украиной области дополнительные войска и технику. Белорусский министр обороны заявил, что якобы в Гомельскую и Мозырскую области отправят РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

Уже сегодня в Беларуси похвастались танками, которые якобы направляют к границе с Украиной.

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