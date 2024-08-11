Какая ситуация на границе с Беларусью: что говорят в ГПСУ

"Непосредственно по границе ситуация неизменна, она полностью контролируема. Но, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию на этом направлении. Скорее всего, для того, чтобы продолжать "подыгрывать" России. Видим обвинения в сторону Украины - это неоднократно уже делалось Лукашенко и всей Беларусью", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что на данный момент рядом с украинской границей пограничники не фиксируем перемещение техники или личного состава белорусских войск.

"Скорее всего, в рамках этого информационного влияния Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы. Возможно, какие-то части будут находиться на направлении границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительные силы не фиксируются", - отметил спикер.

Он добавил, что украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию в Беларуси.