Какая мотивация воевать против Украины может быть у солдат КНДР: мнение эксперта

У северокорейских солдат, которые согласились воевать против Украины на стороне России, разная мотивация. Это индивидуальный вопрос.

Она считает, что часть солдат КНДР могут быть заинтересованы в войне против Украины, поскольку такую задачу поставил перед ними вождь Ким Чен Ын. Они готовы реализовать такие требования диктатора.

"С другой стороны, некоторые из северокорейцев могут увидеть возможность для того, чтобы бежать из страны. Периодически такие случаи бывают, когда люди бегут из КНДР в Южную Корею. Но есть нюанс, что некоторые из тех, кто сбежал, через некоторое время возвращался назад. Поэтому здесь действительно все очень индивидуально", - добавила Гриценко.

Она обратила внимание, что северокорейских спецназ более лоялен к режиму в КНДР. Это более элитный уровень, поэтому у таких воинов уже есть тот уровень жизни, который они будут не готовы променять на что-либо другое.

Эксперт предположила, что задача таких солдат состоит в том, чтобы "приехать на фронт, посмотреть, как все происходит, и привезти эти знания в КНДР". Такую задачу большинство военных будут согласны выполнить.

"Не столько из-за мотивации или веры в общую цель с РФ, в "священную войну" России, это в большей степени прагматические люди, солдаты, которым поставили приказ, они его выполняют", - считает Гриценко.