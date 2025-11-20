Какая страна может сменить США во главе войск НАТО в Европе: посол дал ответ

Уитакер заявил, что назначение верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе является долгосрочной и "амбициозной" целью США, поскольку это будет означать большую ответственность Европы за свою оборону. В этой роли в Вашингтоне видят именно Берлин.

При этом Уитакер заверил, что поддержка Соединенными Штатами статьи 5 о взаимной обороне остается "незыблемой". Но в США видят своим "преемником" Берлин - потому, что Германия активно вкладывается в оборону.

"Я с нетерпением жду дня, когда Германия придет к Соединенным Штатам и скажет: "Мы готовы занять должность верховного главнокомандующего Альянса". Я думаю, что мы еще далеки от этого, но я с нетерпением жду этих дискуссий", - заявил он.

По словам Уитакера, такая передача командования, впрочем, произойдет очень нескоро - лет через 15, может чуть раньше. Именно тогда можно будет говорить о замене командования.

Германия отреагировала сдержанно. В частности генерал-лейтенант Вольфганг Виен, представитель Германии в военном комитете НАТО сказал, что он "немного удивился" из-за заявления Уитакера.

С 1951 года должность верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе неизменно занимал четырехзвездочный генерал США. Действующий командующий - генерал ВВС Соединенных Штатов Алексус Гринкевич.