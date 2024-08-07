Как уволиться с военной службы из-за инвалидности ребенка: юрист назвал важные нюансы

Юридические основания для увольнения

Абзац 7 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что военнослужащие имеют право на увольнение в случае воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет при отсутствии других лиц, обязанных его воспитывать.

Законодательство Украины, в частности Семейный кодекс, определяет, что родители имеют равные обязанности и права по воспитанию детей, независимо от того, состоят ли они в браке. Баба, дед, прабабушка и прадед также имеют право участвовать в воспитании своих внуков и правнуков (ч. 1 ст. 257 Семейного кодекса Украины).

Виктория Кузьменко отмечает, что в законодательстве отсутствует четкое определение понятия "отсутствия других лиц, которые обязаны воспитывать ребенка". Это позволяет военным частям трактовать нормы закона в свою пользу, отказывая в увольнении военнослужащих.

Когда основания для увольнения могут нивелировать

Из-за отсутствия четкого определения основание для увольнения с военной службы может быть "нивелировано". В случаях, когда нет других лиц, обязанных воспитывать ребенка, основанием для увольнения военнослужащего с военной службы становится самостоятельное воспитание ребенка в возрасте до 18 лет.

"Получить отсрочку от военной службы может любой из военнообязанных родителей несовершеннолетних детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями (список заболеваний установлен Минздравом) – без требования "при отсутствии других лиц, которые обязаны ее воспитывать", – говорит адвокат.

Следует отметить, что любой из военнообязанных родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью и детей с тяжелыми заболеваниями может получить отсрочку от военной службы без требования "отсутствия других лиц, обязанных ее воспитывать".

Что делать в случае отказа

В случае мотивированного письменного отказа военнослужащий имеет право обжаловать такой отказ в судебном порядке при наличии оснований. Суд рассматривает такие дела в порядке отдельного производства по установлению фактов, имеющих юридическое значение, согласно ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Украины. Для обжалования необходимо обратиться в районный или городской суд с соответствующим заявлением, добавив подтверждение воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

"Упорно рекомендуем при наличии именно такого основания для увольнения предварительно проконсультироваться с юристом. Ведь в Законе указано об обязательстве воспитывать ребенка и никаким действующим не определен сам факт – исполнение обязанности по воспитанию другими лицами. Фактически, Закон не определил возможность доказывания" отсутствия других лиц, обязанных воспитывать ребенка", кроме как самостоятельное воспитание", – отмечает Виктория Кузьменко.

Как подавать документы на увольнение

Адвокат объясняет в комментарии для РБК-Украина, что для того, чтобы уволиться с военной службы, военнослужащий должен подать рапорт с просьбой об увольнении на имя своего непосредственного командира, добавив к нему весь комплект заверенных в документе, подтверждающих факт самостоятельного воспитания ребенка из инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также документы, удостоверяющие отсутствие других лиц, обязанных ее воспитывать.

К такому списку документов относятся:

паспорт, идентификационный код

свидетельство о рождении ребенка

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) в отношении ребенка

индивидуальная программа реабилитации ребенка

удостоверение ребенка с инвалидностью и т.п.

все документы, подтверждающие отсутствие другого лица, обязанного по Семейному кодексу Украины воспитывать ребенка:

- свидетельство о смерти одного из родителей ребенка

- решение суда о лишении одного из родителей родительских прав

- решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствует

- решение суда об объявлении одного из родителей умершим

По результатам рассмотрения рапорта военнослужащего об увольнении с воинской службы, командиром воинской части выдается приказ на увольнение и его личное дело возвращается в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту его регистрации.

Содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью

Еще одним основанием для увольнения с военной службы является содержание совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I-II группы. Закон "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что такое основание предусмотрено абзацем 8 п. 3 ч. 12 ст. 26. Согласно этой нормы, увольнение военнослужащего не связывается с наличием других лиц, ответственных за содержание, а учитывает только факт содержания совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы.

Для увольнения в таком случае военнослужащий составляет рапорт на имя командира, к которому прилагаются заверенные копии следующих документов:

Паспорт и идентификационный код военнослужащего и его супруги

Свидетельство о заключении брака (при необходимости)

Свидетельство о рождении ребенка

Справка к акту медико-социальной экспертной комиссии по установленной группой инвалидности

Пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", где указано группу и причину инвалидности или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов (при уплате алиментов на ребенка в соответствии с нормами статьи 88 Семейного кодекса Украины)

Другие документы, подтверждающие нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка

После рассмотрения рапорта командиром воинской части выдается приказ об увольнении, а личное дело военнослужащего возвращается в ТЦК и СП по месту его регистрации. В случае отказа ее можно обжаловать в суде при наличии оснований.