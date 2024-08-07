Как уволиться с военной службы из-за инвалидности ребенка: юрист назвал важные нюансы

Законом Украины предусмотрено, что военнослужащие, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, могут быть уволены с военной службы.
РБК-Украина вместе с адвокатом по уголовному, военному и семейному праву Викторией Кузьменко разбиралось в нюансах увольнения с военной службы в связи с инвалидностью ребенка.
Абзац 7 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что военнослужащие имеют право на увольнение в случае воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет при отсутствии других лиц, обязанных его воспитывать.
Законодательство Украины, в частности Семейный кодекс, определяет, что родители имеют равные обязанности и права по воспитанию детей, независимо от того, состоят ли они в браке. Баба, дед, прабабушка и прадед также имеют право участвовать в воспитании своих внуков и правнуков (ч. 1 ст. 257 Семейного кодекса Украины).
Виктория Кузьменко отмечает, что в законодательстве отсутствует четкое определение понятия "отсутствия других лиц, которые обязаны воспитывать ребенка". Это позволяет военным частям трактовать нормы закона в свою пользу, отказывая в увольнении военнослужащих.
Из-за отсутствия четкого определения основание для увольнения с военной службы может быть "нивелировано". В случаях, когда нет других лиц, обязанных воспитывать ребенка, основанием для увольнения военнослужащего с военной службы становится самостоятельное воспитание ребенка в возрасте до 18 лет.
"Получить отсрочку от военной службы может любой из военнообязанных родителей несовершеннолетних детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями (список заболеваний установлен Минздравом) – без требования "при отсутствии других лиц, которые обязаны ее воспитывать", – говорит адвокат.
Следует отметить, что любой из военнообязанных родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью и детей с тяжелыми заболеваниями может получить отсрочку от военной службы без требования "отсутствия других лиц, обязанных ее воспитывать".
В случае мотивированного письменного отказа военнослужащий имеет право обжаловать такой отказ в судебном порядке при наличии оснований. Суд рассматривает такие дела в порядке отдельного производства по установлению фактов, имеющих юридическое значение, согласно ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Украины. Для обжалования необходимо обратиться в районный или городской суд с соответствующим заявлением, добавив подтверждение воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
"Упорно рекомендуем при наличии именно такого основания для увольнения предварительно проконсультироваться с юристом. Ведь в Законе указано об обязательстве воспитывать ребенка и никаким действующим не определен сам факт – исполнение обязанности по воспитанию другими лицами. Фактически, Закон не определил возможность доказывания" отсутствия других лиц, обязанных воспитывать ребенка", кроме как самостоятельное воспитание", – отмечает Виктория Кузьменко.
Адвокат объясняет в комментарии для РБК-Украина, что для того, чтобы уволиться с военной службы, военнослужащий должен подать рапорт с просьбой об увольнении на имя своего непосредственного командира, добавив к нему весь комплект заверенных в документе, подтверждающих факт самостоятельного воспитания ребенка из инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также документы, удостоверяющие отсутствие других лиц, обязанных ее воспитывать.
К такому списку документов относятся:
По результатам рассмотрения рапорта военнослужащего об увольнении с воинской службы, командиром воинской части выдается приказ на увольнение и его личное дело возвращается в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту его регистрации.
Еще одним основанием для увольнения с военной службы является содержание совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I-II группы. Закон "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что такое основание предусмотрено абзацем 8 п. 3 ч. 12 ст. 26. Согласно этой нормы, увольнение военнослужащего не связывается с наличием других лиц, ответственных за содержание, а учитывает только факт содержания совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы.
Для увольнения в таком случае военнослужащий составляет рапорт на имя командира, к которому прилагаются заверенные копии следующих документов:
После рассмотрения рапорта командиром воинской части выдается приказ об увольнении, а личное дело военнослужащего возвращается в ТЦК и СП по месту его регистрации. В случае отказа ее можно обжаловать в суде при наличии оснований.
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