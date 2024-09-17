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Как ВСУ удалось совершить новый прорыв в Курской области: объяснение эксперта

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прорыву Сил обороны Украины в направлении Веселого Курской области поспособствовали несколько факторов. Один из них - ежедневные успешные огневые удары по врагу.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в материале РБК-Украина "Внезапный прорыв. Как атака РФ в Курской области открыла новый маневр для ВСУ ".

"Все-таки свою роль сыграла условная осада вражеской группировки, начиная от Теткино и дальше на запад до Кореневого. Россияне пытались перебросить подкрепление, бросали понтоны, но ситуация была сложная. Из-за чего они решились на деблокаду в попытке оттеснить ВСУ. Украинские войска отошли с некоторых позиций, но взамен контратаковали там, где враг не ждал", - рассказал эксперт. 

Мусиенко добавил, что контрудар на Веселое стал возможным не только потому, что враг начал атаковать с направления Кореневого. До этого украинские бойцы ежедневно наносили удары, а также ослабляли врага на этом участке. 

Бои в Курской области

Операция в Курской области продолжается больше месяца. По состоянию на 27 августа Силы обороны контролировали 1300 квадратных километров и около сотни населенных пунктов. 

Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября. Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация (РФ) начала контрнаступление в Курской области.  

По словам аналитика платформы Deep state Романа Погорелого, российские оккупанты попали в окружение на одном из участков области.  

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