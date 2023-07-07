Как ВСУ могут использовать кассетные боеприпасы на фронте: мнение экспертов

Кассетные боеприпасы смогут дать Вооруженным силам Украины новые возможности на поле боя. Это поможет подавлять вражеский артиллерийский огонь и уничтожать врага в окопах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Оружие наступления. Что такое кассетные боеприпасы и зачем они ВСУ"

"DPICM может быть снаряжен либо кумулятивными зарядами (бронебойными), либо осколочными боеприпасами (противопехотными). Очевидно, что эта способность полезна при любых типах наступательных операций", - рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

По словам бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса, боеприпасы способны подавить огонь российской артиллерии и уничтожать оккупантов в окопах. В частности, военный эксперт портала Defense Express Валерий Рябых добавил, что передача боеприпасов смогла бы существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

"И они (кассетные боеприпасы, - ред.) будут применяться по прямому назначению. То есть для подавления российской обороны, прохождения линий наступательными частями и создания условий для более легкого освобождения оккупированных территорий", - рассказал Рябых.

При этом для достижения одних и тех же целей необходимо меньшее количество кассетных боеприпасов, чем обычных. Это, в свою очередь, сказалось бы на запасе прочности артиллерийских орудий, поскольку каждый выстрел приближает регламентное обслуживание.

Также Рябых добавил, что передача кассетных боеприпасов смогла бы снять табу на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Кассетные боеприпасы Украины

Как пишет The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. В частности, о передаче могут объявить уже сегодня в рамках нового пакета помощи.

Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против отправки кассетных боеприпасов, поскольку Берлин подписал конвенцию о нераспространении этого оружия.